EA Play Live 2021 : Skate sera lui aussi absent

En charge du nouveau Skate pour Electronic Arts, le studio Full Circle n'aura rien à montrer aux fans de la licence lors de l'édition 2021 de l'EA Play Live.

Encore une absence pour l’événement numérique de l’éditeur américain Electronic Arts. Cela commence à faire beaucoup, mais après Mass Effect, Dragon Age et les projets liés à Star Wars, c’est désormais au tour de Skate de ne pas faire partie du programme : “Nous savons que beaucoup d’entre vous espéraient en voir plus cette semaine, mais nous ne sommes pas encore prêts pour le prime time et nous ne ferons donc pas partie du EA Play Live de ce jeudi. Il est encore tôt et nous nous engageons à bien faire les choses, ce qui signifie que cela va prendre du temps. Notre objectif numéro un est de ne pas tout gâcher. Pour vous, pour nous… pour Skate.”

Du nouveau pour Skate…

Néanmoins, Full Circle promet de partager “un petit quelque chose” dans la journée sur les réseaux sociaux.