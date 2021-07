EA Play Live 2021 : les projets Star Wars d’Electronic Arts ne seront pas là

Rendez-vous en 2022 pour des annonces dédiées aux nouveaux jeux Star Wars.

Décidément, après l’absence de Mass Effect et Dragon Age, l’événement numérique de l’éditeur américain Electronic Arts devra également faire sans les jeux Star Wars : “Nous ne montrerons pas de nouveaux jeux de la licence lors de l’EA Play Live du 22 juillet prochain… mais nous sommes tous impatients de célébrer la saga avec vous l’année prochaine, lorsque nous partagerons notre vision de la Galaxie lointaine, très lointaine !”

Star Wars Jedi : Fallen Order 2 et Star Wars Battlefront 3 devront donc patienter une bonne année avant de se montrer à la presse et au public. Rappelons par ailleurs que le contrat entre EA et Disney pour développer en exclusivité des jeux Star Wars prendra fin dans deux ans, mais que cela n’empêche en rien d’avoir de nouveaux jeux au sein de la société d’Andrew Wilson, malgré un récent partenariat avec Massive Entertainment via la filiale Lucasfilm Games pour une nouvelle aventure narrative en monde ouvert.