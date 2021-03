EA Originals va financer et éditer le premier jeu de Silver Rain Games

Silver Rain Games, le studio de développement cofondé par l'acteur Abubakar Salim, a signé un accord majeur avec le label EA Originals de l'éditeur américain Electronic Arts.

EA Partners, une division qui recherche les studios indépendants les plus talentueux et les plus audacieux du monde pour intégrer le label EA Originals, annonce une collaboration avec Silver Rain Games afin de financer une nouvelle propriété intellectuelle encore confidentielle, mais également donner des conseils et fournir un soutien dans le but d’aider l’équipe à apporter une nouvelle perspective aux jeux et à l’industrie vidéoludique.

I’m ELATED to announce that we have signed a MAJOR deal to make our debut game with @EA & the amazing #EAOriginals team. To be partnered up with a team who specifically look at championing the developer & their creativity is out of this world!@SilverRainGames #GameDev pic.twitter.com/elEMNyQ2W5 — Abubakar Salim (@Abzybabzy) March 11, 2021

“Au cours de cette année difficile, nous avons réuni une équipe extraordinairement créative et cosmopolite impatiente de travailler sur des projets qui donneront vie à leurs perspectives mondiales. Ensemble, nous allons construire un univers passionnant qui libérera toute la puissance et l’impact de la narration“, a déclaré Abubakar Salim. “Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe d’EA Originals, qui est pour nous un partenaire formidable pour lancer notre aventure. Chacun de ses membres comprend notre volonté d’inspirer et de divertir les gens, mais aussi de profiter de cette nouvelle ère passionnante du développement de jeux vidéo.”

Silver Rain Games, un premier jeu sous le label EA Originals

Implanté au Royaume-Uni, le studio indépendant Silver Rain Games accueille actuellement une vingtaine d’employés en télétravail, dont la directrice Melissa Phillips (ancienne responsable des programmes et événements des BAFTA Games) : “Nous avons agrandi notre équipe tout au long de l’année dernière, et nous bénéficions désormais de l’aide de personnes incroyablement talentueuses pour réaliser notre jeu. J’ai hâte de voir l’équipe se développer encore et d’avoir l’opportunité de montrer la qualité du travail qu’elle accomplit.”

“Nous avons beaucoup de chance de travailler avec Abu, Mel et toute l’équipe de Silver Rain“, a fait savoir Matt Bilbey, vice-président exécutif de la croissance stratégique chez Electronic Arts. “Ce nouveau studio audacieux va créer de nouvelles expériences innovantes et uniques. Nous sommes impatients de les accompagner dans cette grande aventure et de les connecter à un public de joueurs mondial quand le moment sera venu.“