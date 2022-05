EA Creator Network : un nouveau programme pour les créateurs de contenus du monde entier

Loin d’être le remplaçant d’EA Ronku (service de rémunération contre de la publicité), le programme EA Creator Network a pour vocation de rassembler divers créateurs de contenus, peu importe la taille de leur communauté ou leur domaine, pour leur offrir des opportunités de voir leurs créations mises en avant au sein de l’écosystème EA, tout en connectant les créateurs avec Electronic Arts et les joueurs à travers du contenu pertinent et authentique. L’éditeur souhaite étendre le programme à 5000 créateurs actifs d’ici fin 2022 afin de contribuer à faire une réelle différence dans ces titres d’EA.

The EA Creator Network community is LIVE! As a member you will get Early Game Access, Exclusive Opps, Perks, Swag, Partnerships, Virtual & IRL Event Entry, Next Level Collabs, and more.

Your creator journey with EA starts now. #EACreatorNetwork

— Electronic Arts (@EA) April 28, 2022