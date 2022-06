E3 2023 : l’ESA confirme un retour avec une édition physique et numérique

L'édition 2023 de l'E3 aura le devoir de séduire à nouveau les éditeurs, les studios, les joueurs et la presse mondiale.

Pour la deuxième fois en trois ans, l’Electronic Entertainment Expo (E3) a été entièrement annulée, les organisateurs de l’Entertainment Software Association (ESA) accusant les risques sanitaires actuels liés au coronavirus et son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants. L’organisme professionnel, qui représente l’industrie vidéoludique aux États-Unis, avait alors indiqué en mars dernier qu’il prévoyait de ramener le célèbre salon américain dès l’année prochaine.

A quelques jours du lancement de la Summer Game Fest 2022, le président de l’ESA, Stanley Pierre-Louis, a réitéré cette position dans une interview accordée au Washington Post : “Nous sommes ravis de revenir en 2023 avec un événement numérique et un événement physique. Autant nous aimons ces événements numériques, et autant ils touchent les gens et nous voulons cette portée mondiale, autant nous savons qu’il y a un désir vraiment fort pour les gens de se réunir – de pouvoir se connecter en personne, de se voir et de parler de ce qui rend les jeux formidables. Je pense que ce qui est formidable dans toute cette expérimentation, c’est que les entreprises de toutes tailles essaient de trouver ce qui fonctionne le mieux pour promouvoir le produit et le contenu qu’elles cherchent à partager avec les consommateurs. Et je pense qu’il y a un espace pour un salon physique ; je pense qu’il est important d’avoir une portée numérique. En combinant ces deux éléments, je pense qu’il y a un rôle essentiel que l’E3 peut jouer.”

L’E3 est vraiment mort ?

L’année dernière, Reggie Fils-Aimé, ancien patron de Nintendo of America, a déclaré qu’il pensait que l’ESA devait agir rapidement si elle voulait sauver l’événement : “Je pense que l’E3 en tant qu’événement et moment où les nouveaux contenus sont partagés et célébrés, je pense que c’est vraiment magique pour le business mondial des jeux. Je dois dire que ce que je lis ne semble pas si convaincant que ça. Si j’étais roi pour un jour, je vous dirais comment je m’y prendrais. Je pense que le numérique est une bonne solution et la raison en est qu’il y a plus que les 60.000 personnes qui assistent habituellement à l’E3. Il y a des millions de personnes qui veulent savoir ce qui se passe et l’exécution d’un événement numérique est le moyen de donner vie à cela, donc c’est la bonne voie. Cela dit, je pense que les détenteurs de plateformes doivent trouver un moyen numérique de permettre à leurs fans, à leurs joueurs, de faire l’expérience du contenu, car c’est la clé de l’E3, à savoir la possibilité de jouer à The Last of Us Part 3 pour la première fois, ou de jouer au prochain jeu Breath of the Wild pour la première fois, ou de jouer au prochain grand jeu issu de la nouvelle fusion de tous les studios Xbox. Jouer pour la première fois est ce qui est magique et les détenteurs de plateformes doivent trouver comment offrir cette expérience à leurs fans lors d’une expérience numérique de type E3. Je pense que ce serait énorme. Ce que j’ai lu, comme je l’ai dit, ne va pas dans ce sens, et si vous n’avez pas tous ces différents éléments qui fonctionnent ensemble – donc les grandes annonces, les hands-on, l’opportunité dans un délai bien défini d’avoir toutes ces annonces – je pense que c’est ce qui est la clé pour un E3 réussi à l’avenir et franchement, si l’ESA ne le fait pas, d’autres le feront.”