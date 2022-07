E3 2023 : les organisateurs annoncent un partenariat avec ReedPop (PAX, NYCC, Star Wars Celebration)

Après une absence de trois ans, l'Electronic Entertainment Expo (E3) - historiquement le plus grand événement dédié aux jeux vidéo - devrait revenir au Convention Center de Los Angeles la deuxième semaine de juin 2023.

L’Entertainment Software Association (ESA) annonce que l’E3 2023 sera organisé en partenariat avec ReedPop, une société d’événementiel à l’origine de la PAX, de l’EGX, de la Star Wars Celebration ou encore de la New York Comic Con ainsi que d’autres événements dans le domaine des jeux. L’inscription des médias, qui a été simplifiée et sécurisée à la suite des fuites des années précédentes, sera ouverte plus tard dans l’année. De plus amples informations sur les exposants et le calendrier des événements, ainsi que sur les hôtels et les guides de voyage, seront également communiquées dans les mois à venir.

E3 Sets Return to L.A. in 2023 After Three-Year Hiatus https://t.co/pgzSaBMSY9 — Variety (@Variety) July 7, 2022

“Nous sommes ravis de ramener l’E3 en tant qu’événement physique à Los Angeles avec ReedPop, un leader mondial dans la production d’événements de la culture pop“, a déclaré Stanley Pierre-Louis, président et directeur général de l’ESA. “Les trois dernières années ont confirmé que l’E3 rassemblait notre industrie comme aucun autre événement. ReedPop apporte un talent de classe mondiale et une connaissance approfondie du secteur des jeux vidéo, ce qui permettra d’améliorer l’expérience de l’E3 pour les années à venir“. Le président de ReedPop, Lance Fensterman, a ajouté : “C’est un immense honneur et un privilège pour ReedPop de prendre la responsabilité de ramener l’E3 en 2023. Avec le soutien et l’approbation de l’ESA, nous allons construire un événement de classe mondiale pour servir l’industrie mondiale du jeu de manière nouvelle et plus large que ce que nous faisons déjà à travers notre portefeuille d’événements et de sites web de premier plan.”

L’E3 prépare sa révolution pour 2023

L’édition 2023 de l’E3 accueillera de nouveau les éditeurs, les développeurs, les journalistes, les créateurs de contenu, les constructeurs et les professionnels de l’industrie. L’Entertainment Software Association présente l’E3 2023 comme une semaine de révélations titanesques sur les jeux AAA avec des premières mondiales bouleversantes et des accès exclusif à l’avenir des jeux vidéo. En outre, l’événement comprendra des émissions numériques et des activités variées pour les consommateurs.