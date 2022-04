E3 2022 : le salon américain du jeu vidéo est annulé

L’Entertainment Software Association (ESA), connu pour être les organisateurs de l’Electronic Entertainment Expo au Convention Center de Los Angeles, met officiellement fin à ses plans pour cette année : “L’E3 reviendra en 2023 avec une évènement totalement réinventé qui célèbre les jeux vidéo et les innovations de l’industrie. Nous avons précédemment annoncé que l’E3 ne se tiendrait pas en personne en 2022 en raison des risques sanitaires permanents liés au coronavirus. Aujourd’hui, nous annonçons qu’il n’y aura pas non plus d’E3 au format numérique en 2022. Au lieu de cela, nous consacrerons toute notre énergie et nos ressources pour offrir une expérience physique et numérique de l’E3 dès l’été prochain. Qu’il soit apprécié depuis le hall d’exposition ou vos périphériques préférés, l’évènement de 2023 réunira à nouveau la communauté, les médias et l’industrie dans un tout nouveau format et une expérience interactive. Nous sommes impatients de présenter le nouvel E3 aux fans du monde entier en direct de Los Angeles en 2023.”

Alors que l’E3 2022 est annulé, Geoff Keighley confirme que la troisième édition de son événement Summer Game Fest aura lieu en juin prochain avec une meilleure organisation, des annonces inédites et diverses émissions dédiées aux jeux next-gen AAA, mais également aux indépendants.

Join us this June for @SummerGameFest – an industry wide celebration of video games, featuring a spectacular live kickoff show hosted by @geoffkeighley

Sign up at https://t.co/1ZwAhZ66ie to be the first to know details. pic.twitter.com/P2eLRISqfQ

— Summer Game Fest 2022 (@summergamefest) March 31, 2022