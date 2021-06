E3 2021 : Wartales, le RPG tactique en monde ouvert de Shiro Games

Partez à l'exploration des vestiges de l'Empire d'Edoran, ravagé par la Grande Peste, avec Wartales.

A la tête d’un groupe de mercenaires, les joueurs pourront voyager à travers plus d’une vingtaine de régions de l’Empire d’Edoran où il sera possible de onstruire un camp avec nouvelles commodités, des outils et des équipements, fabriquer des armes en rassemblant des matériaux, engager de nouveaux compagnons dont il faudra gérer la paie et la nourriture, affronter des animaux sauvages et des bandits intrépides via un système de combat au tour par tour innovant, collecter des primes en fonction du niveau de notoriété ou encore accepter des contrats pour défendre et sauver des paysans ou des seigneurs. Le but est de découvrir les secrets de cette terre mystérieuse et concourir pour le titre de mercenaires les plus redoutés.

Le trailer E3 2021 de Wartales

Wartales de Shiro Games sortira dans le courant de l’année sur PC. Une démo sera jouable pendant le Steam Next Festival du 16 au 22 juin prochain.