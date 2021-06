E3 2021 : WarioWare Get It Together!, le retour des mini-jeux totalement déjantés

Plus de 200 mini-jeux délirants enchaînés sur un rythme endiablé avec Wario et sa joyeuse bande.

Chaque personnage possède une compétence distincte dans WarioWare : Get It Together!, ce qui demandera de trouver de nouvelles manières de résoudre chaque mini-jeu. Retournez une tortue avec Wario en lui rentrant dedans ou en lui jetant un sort avec Ashley. De plus, il sera possible pour la première fois dans la série de jouer à deux sur le même écran en se partageant deux manettes Joy-Con, mais aussi en mode sans fil local avec deux consoles et exemplaires du jeu séparés. Enfin, dans le mode histoire, vous avez pour mission de voler au secours de Wario et de l’aider à s’échapper du jeu vidéo qu’il a créé ! Le nouveau business plan de Wario ne s’est pas déroulé comme prévu…

Le trailer E3 2021 de WarioWare : Get It Together!

WarioWare : Get It Together! sera disponible le 10 septembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.