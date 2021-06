E3 2021 : Viking Age, le nouveau Discovery Tour d’Ubisoft

Avec l’aide de plusieurs historiens et archéologues, sans oublier les créatifs et autres scénaristes d’Ubisoft, le nouveau chapitre de l’extension éducative d’Assassin’s Creed va permettra aux joueurs d’incarner différents personnages pour prendre part à des grandes et des petites aventures dans la Norvège et l’Angleterre du 9ème siècle.

I'm so delighted that I can finally announce I've been working on Discovery Tour: Viking Age with the excellent team at Ubisoft, but best of all, with my dear friend and co-writer Jessica Helt.

I can't wait for you all to meet our characters and share their journeys! <3 pic.twitter.com/URYe72xB8q

— Leanne C. Taylor-Giles (@LeanneCTaylor) June 13, 2021