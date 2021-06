E3 2021 : une seconde année de contenus pour Assassin’s Creed Valhalla

Le voyage d'Eivor est loin d'être terminé, Ubisoft promet de nouvelles aventures pour le guerrier viking.

Déjà jouable depuis un mois sur consoles et PC, la première extension narrative majeure La Colère des Druides sera suivie dès cet été de la deuxième extension narrative majeure Le Siège de Paris. Celle-ci se déroulera en Francie, mènera Eivor sur les chemins dangereux de la campagne française et introduira de nouvelles armes, capacités, équipements et compétences dans le but de vaincre de nouveaux ennemis. Enfin, les missions d’infiltration Black Box (choisir librement la meilleure façon d’éliminer une cible) vont faire leur retour.

Le trailer E3 2021 d’Ubisoft dédié à Assassin’s Creed Valhalla et ses nouveaux contenus

Le Siège de Paris sera disponible pour tous les détenteurs du season pass ou en achat individuel à 24,99 euros. De nouvelles mises à jour et de nouveaux événements gratuits seront régulièrement ajoutés dans Assassin’s Creed Valhalla, incluant le costume de Basim ainsi que la très attendue épée à une main.

Un portail mystérieux au milieu d’un paysage saccagé annonce la couleur pour les prochains contenus d’Assassin’s Creed Valhalla.