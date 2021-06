E3 2021 : une nouvelle Game & Watch pour les 35 ans de The Legend of Zelda

Après la Game & Watch : Super Mario Bros, Nintendo remet le couvert avec la Game & Watch : The Legend of Zelda.

Avec la Game & Watch : The Legend of Zelda, les fans de la première heure vont pouvoir replonger dans trois grands classiques, à savoir The Legend of Zelda, Zelda II : The Adventure of Link et The Legend of Zelda : Link’s Awakening. En prime, une version spéciale du jeu Game & Watch classique Vermin, avec Link comme personnage jouable, est présente. Enfin, une horloge interactive basée sur The Legend of Zelda ainsi qu’un minuteur interactif rendant hommage à Zelda II : The Adventure of Link seront également inclus.

Le trailer E3 2021 dédié à la Game & Watch : The Legend of Zelda

La console Game & Watch : The Legend of Zelda sera disponible le 12 novembre prochain.