E3 2021 : une conférence d’ouverture par IGN et le retour du Summer of Gaming

Alors que le Summer Game Fest 2021 aura le droit au “Kickoff Live”, un showcase alliant jeux vidéo et musique en guise d’ouverture pour l’événement, l’E3 2021 entend proposer la même chose par le biais de l’IGN Expo dès le 11 juin prochain à 22h. Paradoxalement, cet événement du média américain sera aussi lié à celui de Geoff Keighley : “Le moment idoine pour révéler de nouveaux jeux, de montrer des images inédites et de faire des annonces que vous n’entendrez pas chez d’autres personnes. Nous nous associerons également à l’émission Kickoff Live pour vous donner plus d’informations sur les plus grandes annonces de l’été.”

We’re delighted to announce the IGN Expo – an exclusive showcase that's part of IGN’s Summer of Gaming – will return on June 11 at 1pm PT.

Expect new game reveals, never-before-seen gameplay, and announcements you won’t hear anywhere else. https://t.co/dsbwNvzKxa pic.twitter.com/4P9u1bpxd8

— IGN (@IGN) May 25, 2021