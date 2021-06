E3 2021 : un Nintendo Direct dédié exclusivement aux prochains jeux Switch est annoncé

Nintendo fixe son rendez-vous pour l'édition 2021 de l'E3.

Alors que les rumeurs s’agitent de plus en plus sur une possible présentation de la Nintendo Switch Pro (un modèle pouvant proposer de la 4K via du DLSS), le constructeur japonais planifie son Nintendo Direct de l’E3 2021 pour le 15 juin prochain à 18h. Pendant pas moins de 40 minutes, plusieurs jeux Switch à paraître principalement en 2021 seront présentés aux joueurs et à la presse du monde entier. Celui-ci sera immédiatement suivi d’un Nintendo Treehouse : Live d’environ trois heures qui s’attardera en profondeur sur le gameplay d’une sélection de titres.

On 15/06, Nintendo will host its all-virtual #E32021 activity. Tune in at 18:00 CEST for a #NintendoDirect presentation, featuring roughly 40 minutes of information exclusively on #NintendoSwitch software, mostly releasing in 2021. pic.twitter.com/mc5s1pl26N — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 2, 2021

Les fans de Nintendo militent avec insistance sur les réseaux sociaux pour qu’un nouveau trailer de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 soit dévoilé durant cette présentation numérique afin de répondre avec respect au gameplay de Horizon : Forbidden West, la suite d’une exclusivité Sony qui était sorti pratiquement en même temps que le premier opus de la nouvelle aventure de Link sur la console hybride de la firme de Kyoto. Un duel passionnant pour deux titres qui ont transcendé le monde ouvert dans le jeu vidéo.

A quoi s’attendre pour le Nintendo Direct de l’E3 2021 ?