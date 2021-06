E3 2021 : The Forgotten City, explorez une citée romaine en monde ouvert avec l’Unreal Engine

La réflexion et l'exploration sont au cœur du gameplay de The Forgotten City.

Développé à l’origine comme un mod pour The Elder Scrolls V : Skyrim, The Forgotten City est par la suite devenu un véritable jeu d’enquête où les combats sont facultatifs et les choix ont des conséquences (multiples fins, liens à renforcer avec des personnages, appel à la raison, au charme, à la corruption, à la ruse ou à l’intimidation). Dans la peau d’un voyageur temporel ou d’une voyageuse temporelle du 21ème siècle à l’origine et au background personnalisable, vous allez revivre en boucle les derniers instants des habitants d’une ville souterraine secrète à l’époque de l’Empire Romain. Si une personne enfreint la mystérieuse Règle d’Or, tout le monde se transforme en statue. Vous êtes là pour savoir comment et pourquoi afin de changer le cours du temps dans le but de revenir dans le présent.

“The Forgotten City a été réalisé par une équipe de trois passionnés pendant plus de quatre années de développement. Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir enfin vous faire découvrir notre jeu“, a déclaré Nick Pearce, fondateur du studio indépendant Modern Storyteller. “Nous espérons que The Forgotten City trouvera son public, à savoir des joueurs dont l’intelligence et le temps méritent le respect. Des personnes qui apprécient le défi de résoudre un mystère par eux-mêmes et qui comprennent qu’une grande histoire ne doit pas nécessairement reposer sur des combats pour faire battre les cœurs.”

The Forgotten City sortira le 28 juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam). Une version Nintendo Switch sera disponible plus tard dans l’année.