E3 2021 : The Division 2 et The Division Heartland ne seront pas à l’Ubisoft Forward

Massive Entertainment va manquer l'édition 2021 de l'E3.

Malgré un planning chargé, les absences s’enchaînent pour le salon virtuel de l’ESA… Le TPS-RPG connecté dans l’univers de Tom Clancy n’est pas dans le programme de l’Ubisoft Forward, la conférence numérique de l’éditeur français : “Les équipes de The Division travaillent toujours d’arrache-pied. Le nouveau contenu de The Division 2 est en bonne voie pour la fin de l’année, tandis que le free-to-play Heartland proposera des tests supplémentaires aux joueurs désireux de s’inscrire. Nous sommes impatients de vous en dire plus dès que nous le pourrons.”

Bientôt une annonce pour BattleCat, un FPS multijoueur avec Splinter Cell, The Division et Ghost Recon ?

Pour compenser l’absence de The Division et son spin-off, Ubisoft pourrait miser sur un certain BattleCat (nom de code). Ce nouveau FPS multijoueur avec du PvP permettrait de jouer avec des agents du groupe Echelon de Splinter Cell, les Wolves de Ghost Recon : Breakpoint ainsi que les Nettoyeurs et les Parias de The Division, tout en disposant de capacités spéciales comme une armure supplémentaire, la furtivité sur les radars ou encore l’Intervention Divine qui empêche les alliés de mourir pendant une durée précise. Les affrontements se dérouleraient dans les modes Escorte et Ringleader. L’un demande d’emporter un paquet à une zone de livraison où des défenseurs doivent empêcher l’extraction alors que l’autre propose de collecter les anneaux des ennemis morts, le premier à en avoir plus gagne la partie.