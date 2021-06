E3 2021 : Super Monkey Ball Banana Mania, une compilation pour les 20 ans de la licence

Plus de 300 niveaux et labyrinthes recréés avec amour dans ce remaster des trois jeux Super Monkey Ball originaux.

Après la compilation de Nintendo pour les 35 ans de Super Mario, l’éditeur japonais Sega fait de même avec Super Monkey Ball et son vingtième anniversaire : “Dévalez dans des mondes merveilleux avec AiAi MeeMee, GonGon, Baby, YanYan et Doctor pour rattraper le scientifique fou Dr Bad-Boon et l’empêcher de faire exploser l’Île de la Jungle ! Rebondis, incline et roule à travers des centaines de niveaux et labyrinthes savamment dessinés.”

Le trailer E3 2021 de Super Monkey Ball Banana Mania

Super Monkey Ball Banana Mania sortira le 5 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.