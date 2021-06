E3 2021 : Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, une nouvelle vision de la licence

La Team Ninja travaille main dans la main avec Square Enix afin de créer un monde sombre et mature pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Produit par Jin Fujiwara et dirigé par Daisuke Inoue avec Kazushige Nojima au scénario et Tetsuya Nomura à la conception et au design des personnages, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin se présente comme un action-RPG avec des combats haletants contre une gamme de monstres emblématiques de la licence Final Fantasy à base de puissants sorts ou compétences de classes (guerrier, chevalier dragon, mage noir…) ainsi que des mécaniques rappelant les Souls de FromSoftware et Nioh de la Team Ninja.

Dans un univers de fantasy ténébreux, Jack et ses alliés Ash et Jed sont bien déterminés à vaincre Chaos lorsqu’ils ouvrent en grand les portes du Temple du chaos. Cependant, ils doutent encore… sont-ils réellement les Guerriers de la lumière de la prophétie ?

Le trailer E3 2021 de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

“ Je suis ravi de travailler sur un nouveau Final Fantasy, et d’autant plus sur un titre lié aux origines de la franchise“, a déclaré Fumihiko Yasuda, responsable de la Team Ninja. “ Les retours que les joueurs nous feront après avoir joué à la démo aideront notre équipe à faire de ce jeu un titre répondant non seulement aux attentes des fans de jeux d’action, mais aussi à celles des fans de Final Fantasy du monde entier !”

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Une démo est disponible jusqu’au 24 juin prochain en exclusivité sur la dernière console de Sony via le PlayStation Store