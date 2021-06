E3 2021 : Starfield, un RPG nouvelle génération au beau milieu des étoiles

Le premier nouvel univers créé par Bethesda en 25 ans.

Développé avec le nouveau moteur graphique Creation Engine 2, le jeu de rôle Starfield va faire voyager les joueurs à travers l’espace, avec une liberté inégalée, via le dernier groupe d’explorateurs Constellation pour tenter de répondre au plus grand mystère de l’humanité. L’éditeur de personnage sera poussé au maximum afin que l’immersion soit totale. De nombreuses factions habiteront des zones considérées comme inexplorées, dangereuses et inhospitalières.

Le trailer E3 2021 de Starfield

Starfield de Bethesda sortira en exclusivité sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC en novembre 2022. Inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass.