E3 2021 : Square Enix aura des annonces à faire

Square Enix confirme sa présence à l'E3 2021.

Yosuke Matsuda, le PDG de Square Enix, a révélé dans une entrevue accordée au Nikkei xTREND que l’éditeur japonais allait bien participer à l’édition 2021 de l’Electronic Entertainment Experience (format numérique de l’événement de l’ESA) : “Outriders, qui avait été précédemment retardé, est sorti au début du mois, et sera suivi de NieR Replicant ver.1.22474487139… d’ici les prochaines semaines. Ensuite, il y a Final Fantasy 7 Remake Intergrade qui devrait sortir en juin prochain sur PS5. Pour ce qui est du reste de notre line-up, nous ferons d’autres annonces à l’avenir, notamment à l’E3, alors merci de patienter jusque là.”

Matsuda-san a également expliqué que malgré la situation entourant la COVID-19, Square Enix continue de travailler avec acharnement et passion sur les différents titres de son catalogue. Interrogé sur le marché chinois, il a déclaré que c’était un marché difficile à pénétrer, bien qu’il souhaite se focaliser en priorité sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Amérique du Sud. Enfin, il a fait savoir que le numérique allait prendre de plus en plus d’ampleur d’ici les prochaines années, tout comme le cloud gaming qui finira par être adopté par de nombreux joueurs.

Les annonces de Square Enix à l’E3 2021, à quoi s’attendre ?