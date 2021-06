E3 2021 : Soulstice fusionne dark fantasy et action-RPG

Inspiré des classiques de l'imaginaire japonaise et proposant des graphismes élégants, Soulstice plonge les joueurs dans une histoire lugubre d'amour fraternel.

Alors que l’équilibre des Royaumes Sacrés de Keidas est menacé par l’arrivée des Spectres, Corrompus et Possédés suite à une fissur dans le ciel au-dessus d’Ilden, deux sœurs sont réincarnées sous la forme d’une Chimère pour protéger l’humanité. Elles découvriront durant l’aventure que l’Ordre auquel elles appartiennent leur a réservé un rôle bien plus complexe. Briar maîtrise les attaques et combos de mêlée, tandis que Lute contrôle le champs de bataille avec ses aptitudes surnaturelles : “Gérez les deux personnages simultanément. Combinez leurs pouvoirs pour débloquer des transformations puissantes et réaliser leur plein potentiel de Chimère. Les armes sont à débloquer et améliorer tout au long du jeu. Les alterner en plein combo permet d’infliger plus de dégâts aux adversaires.”

Le trailer E3 2021 de Soulstice

Soulstice du studio italien Reply Game Studios sortira en 2022 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Les héroïnes de Soulstice seront doublées par la comédienne Stefanie Joosten (Quiet dans Metal Gear Solid 5).