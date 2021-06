E3 2021 : Roller Champions va se faire discret

Roller Champions n'est pas dans les plans de l'éditeur français Ubisoft pour l'édition 2021 de l'E3.

Développé par Ubisoft Montréal avec Ubisoft Winnipeg et Ubisoft Pune, Roller Champions enchaîne les phases de test anticipées sans jamais vraiment convaincre. Afin d’améliorer le jeu de roller au modèle économique free-to-play, la conférence E3 2021 d’Ubisoft se passera de lui dans son programme : “Cette année, nous avons été fiers de mener une incroyable bêta fermée pour les régions européennes. C’était l’occasion pour nous de présenter le jeu sur de nouvelles plateformes, mais aussi d’introduire de nouvelles fonctionnalités grâce aux retours des joueurs ! Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à cette nouvelle étape importante pour nous. Nous tenions également à vous informer que nous ne serons pas présents à l’Ubisoft Forward cette fois-ci, mais ne vous inquiétez pas ! Nous sommes toujours aussi déterminés à créer une expérience durable. Encore une fois, nous vous remercions pour vos nombreux commentaires, votre temps et votre patience et nous sommes impatients de vous voir sur la patinoire ! Nous serons heureux de vous accompagner jusqu’à la gloire.”

Un trailer pour la bête fermée de Roller Champions

Roller Champions sera disponible à une date encore inconnue sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, PC et mobiles (iOS/Android).