E3 2021 : Rocksmith+, un service d’abonnement pour apprendre à jouer de la guitare ou de la basse

La licence Rocksmith d'Ubisoft devient un outil éducatif.

Que cela soit pour un mois (14,99 euros), trois mois (39,99 euros) ou douze mois (99,99 euros), Rocksmith+ a pour mission de transformer les joueurs en guitaristes hors pair avec de l’entraînement grâce à une méthode testée et approuvée par des spécialistes. Il sera ainsi possible de s’exercer sur des riffs spécifiques, d’accéder à des vidéos pour en savoir plus sur des techniques spécifiques et la théorie musicale ou encore d’ajuster la difficulté des séances.

Compatible avec les guitares acoustiques, les guitares électriques et les basses, Rocksmith+ proposera un répertoire composé de milliers de chansons dans des genres allant du rock au classique, de l’indie à l’alternatif, en passant par le hip-hop, la pop, le métal, la country, la musique latine ou le R&B. Toutes les chansons de la bibliothèque seront jouables avec des grilles d’accords afin de permettre aux joueurs de chanter et de jouer en même temps.

Workshop Rocksmith, un nouveau système de contenus générés par les utilisateurs

Pour la première fois dans l’histoire de la licence, les joueurs auront la liberté d’ajouter leurs propres arrangements lorsqu’ils le souhaiteront. Le Workshop Rocksmith sera accessible à tous et permettra aux joueurs de composer eux même tous les éléments d’une chanson, de la transcription aux tons. Les arrangements pourront être évalués par la communauté et disponibles pour tous les utilisateurs.

Le trailer E3 2021 de Rocksmith+

La bêta fermée de Rocksmith+ sortira cet été en exclusivité sur PC via l’Ubisoft Store. Par la suite, le service pour apprendre la musique de manière interactive arrivera dans une version complète cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Pas de date de sortie dans l’immédiat pour les appareils sous iOS et Android.

Les joueurs pourront également jouer avec une guitare acoustique ou un instrument électrique branché sur un ampli grâce à l’application mobile Rocksmith+ Connect qui leur permettra d’utiliser leur téléphone comme interface audio. En connectant leur téléphone à leur PC ou à leur console, le microphone intégré pourra ainsi capter les notes qu’ils joueront sur leur guitare, leur permettant de jouer à Rocksmith+ sans câble ou équipement supplémentaire.