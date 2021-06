E3 2021 : Riders Republic amènera la folie des sports de plein air dès la rentrée

Riders Republic affichera plus de 50 joueurs sur les consoles de nouvelle génération et plus de 20 sur l’ancienne génération de consoles.

Dans un monde ouvert densément peuplé, les joueurs vont se retrouver dans un hub social et s’affronter sur les parcs nationaux américains les plus célèbres (Bryce Canyon, Vallée de Yosemite, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain et Grand Teton) via des sports différents incluant le vélo, le ski, le snowboard, le vol en wingsuit ou en rocket wingsuit. Avec le mode carrière, il sera possible se faire un nom dans cinq disciplines différentes et même d’avoir la possibilité de signer avec des sponsors légendaires ainsi que participer aux compétitions sportives les plus renommées dont le Red Bull Rampage et les X Games.

Le trailer E3 2021 de Riders Republic

“Nous avons hâte que les joueurs puissent tester Riders Republic lors des prochaines phases de bêtas et qu’ils puissent vivre le frisson de cette expérience de sports de plein air multijoueur intense et pleine d’adrénaline“, déclare Arnaud Ragot, game director de Riders Republic. “Ce titre est vraiment l’aboutissement de notre expertise dans ce domaine et nous sommes ravis de donner à la communauté un aperçu des nombreuses opportunités que cet univers dynamique va leur offrir.”

Riders Republic sera disponible le 2 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Ubisoft+ et PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store.