E3 2021 : Redfall, un FPS en monde ouvert avec une armée de vampires

Redfall mêle solo et multijoueur avec le gameplay caractéristique d'Arkane et les jeux d'action en coop.

Assiégée par une armée de vampires, la petite ville insulaire de Redfall est désormais isolée du reste du monde, en plus de voir son soleil totalement masqué et ses marées repoussées. Les créatures assoiffées de sang dirigent cette dernière la nuit tandis que des fanatiques endoctrinés patrouillent le jour. Quelques survivants sont prêts à se battre : “Vous pouvez vous y attaquer seul, en construisant votre propre personnage, ou bien choisir le personnage idéal pour vous lancer dans une quête en co-op jusqu’à quatre joueurs. Vous pouvez choisir des héros peu conventionnels avec chacun des habilités uniques et des armes spéciales pour venir à bout des ennemis.”

Redfall et ses héros

Redfall comprend une riche campagne qui explore non seulement l’histoire de l’île et les créatures qui hantent désormais ses rues, mais également les histoires des quatre héros.

Layla Ellison : Elle est peut-être la plus jeune de l’équipe, mais il n’y a pas beaucoup de situations qu’elle ne puisse gérer avec ses puissants pouvoirs télékinésiques

Jacob Boyer : Un ancien sniper de l’armée avec un penchant pour les vêtements sombres et un mystérieux œil vampire… si vous le cherchez sur le champ de bataille, scruter le vol de son corbeau spectral, jamais bien loin

Remi de la Rosa : Toujours accompagnée de son compatriote mécanique, Bribón, elle fréquente les champs de bataille depuis des lustres, utilisant son brillant esprit et son empathie pour protéger ceux qu’elle aime et les personnes dans le besoin partout dans le monde

Devinder Crousley : Inventeur et spécialiste du paranormal très connu sur la toile, il est prêt à prouver au monde que les vampires sont une réalité, mais il va devoir survivre avant de pouvoir raconter son histoire

Le trailer E3 2021 de Redfall

“Nous voulions que les joueuses et joueurs aient une expérience purement Arkane, mais avec la possibilité de le faire avec des amis cette fois. Ce qui en résulte, c’est un casting de héros avec de fortes personnalités et des origines réellement distinctes, pour créer une expérience plus forte“, déclare le directeur créatif Ricardo Barel. “Nous pensons que les joueuses et les joueurs vont adorer non seulement les interactions qu’ils vont pouvoir créer entre leurs différentes habilités lors des combats contre les vampires, mais également les relations fortes qui vont se tisser entre les personnages au cours de la libération de Redfall. Les vampires sont des méchants classiques de la pop culture, parce qu’ils sont régulièrement remis au goût du jour et utilisés sous un nouvel angle. Dans notre cas, ils ont été créés par la science, et plus précisément par des expérimentations biologiques autour de l’idée de longévité.”

Redfall d’Arkane Austin (Bethesda) sortira en exclusivité sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC lors de l’été 2022. Inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass.