E3 2021 : Razer va porter le jeu sur PC vers de nouveaux sommets de performance et d’immersion

La conférence E3 2021 de Razer aura lieu le 15 juin prochain à minuit (heure française) par le biais d’un nouveau format de réalité étendue qui mélange les espaces en direct et virtuels pour une expérience immersive à suivre sur YouTube, Twitch, Twitter et Facebook ainsi que les nombreux médias partenaires du salon virtuel comme IGN, GameSpot, PC Gamer et GamesRadar+. Grâce à la plateforme interactive de l’Entertainment Software Association, des millions de fans de Razer et les joueurs du monde entier pourront rejoindre le livestream et y participer.

Join our CEO @MinLiangTan live on our Razer digital stage for our E3 Keynote on June 14th 3PM PDT to witness our ultimate line-up of new launches and announcements. After that, stay on for our monthly RazerStore LIVE to get in on giveaways and more: https://t.co/qLlRLrDFZQ pic.twitter.com/AG524k1HUP

— R Λ Z Ξ R (@Razer) June 4, 2021