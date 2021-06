E3 2021 : Rainbow Six Extraction, le nouveau nom de Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Quarantine devient Rainbow Six Extraction.

Durant l’Ubisoft Fotward de l’E3 2021 qui aura lieu le 12 juin prochain, une présentation du gameplay et un aperçu détaillé concernant Rainbow Six Extraction sont attendus.

Antoine Vimal du Monteil (lead producer) : “Notre vision est développé par une équipe composée de vétérans basée à Ubisoft Montréal et dans le monde entier. Depuis son annonce initiale, le jeu a beaucoup évolué. Et au cours de cette évolution, le coeur de l’expérience qu’il propose est devenu très clair… les agents doivent s’allier contre un ennemi commun. Ils doivent améliorer leur connaissance du parasite, découvrir comment le vaincre et se protéger les uns les autres jusqu’à atteindre cet objectif. Nous savons qu’il y a eu beaucoup de spéculations et c’est avec un immense plaisir que nous vous révélons le nom officiel de notre jeu. Nous sommes fiers de vous annoncer Rainbow Six Extraction“

Patrik Methé (creative director) : “Nous avons pris les fondations solides de Rainbow Six Siege et avons créé un jeu de tir tactique en coop moderne dans lequel vous affrontez une menace extraterrestre en constante évolution. Vous aurez une multitude de challenges à surmonter, mais surtout un objectif à ne jamais perdre de vue… vous assurez que personne ne soit abandonné. Ce sera à vous et à vos coéquipiers de décider quand poursuivre l’incursion et quand demander l’extraction. Comme vous allez bientôt le découvrir, c’est loin d’être un hasard si notre jeu s’appelle Extraction…“

Un teaser pour Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Extraction sera disponible à une date encore inconnue sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur Uplay+, le service d’abonnement d’Ubisoft.