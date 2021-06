E3 2021 : Psychonauts 2, plongez dans l’esprit des gens avec Razputin Aquato

Psychonauts 2 vous entraîne dans un voyage dans l’esprit humain et dispose de l’humour signature de Double Fine ainsi que de phases de plateforme d’un nouveau genre.

Le développement du projet a débuté avec l’aide d’un financement participatif grâce à des fans passionnés puis l’éditeur américain Microsoft est passé par là pour alimenter son catalogue vidéoludique. Avec des phases de plateforme d’un nouveau genre et un humour toujours aussi prononcé, Psychonauts 2 mérite le coup d’œil : “Vous incarnerez Razputin Aquato, jeune acrobate et puissant médium, qui a réalisé son rêve, à savoir rejoindre l’organisation internationale d’espionnage psychique, les Psychonauts ! Mais les super-espions psychiques ont des soucis. Raz devra utiliser ses pouvoirs pour arrêter la taupe avant qu’elle n’exécute son plan secret… ramener à la vie Maligula, le redoutable médium meurtrier !”

Le trailer E3 2021 de Psychonauts 2

Psychonauts 2 de Double Fine Productions sera disponible le 29 août sur PS5 (via la rétrocompatibilité), PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox Cloud Gaming et PC (Windows 10). Des versions Mac et Linux arriveront plus tard dans l’année. Inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass.