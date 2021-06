E3 2021 : Project Zero 5 n’est plus une exclusivité Nintendo

Initialement disponible sur Nintendo Wii U depuis plus de cinq ans, la réédition de Project Zero : Maiden of Black Water est annoncée sur tous les supports.

Le cinquième opus du survival-horror japonais de Koei Tecmo s’apprête à revenir avec des visuels retravaillés, de nouveaux costumes et un mode photo : “L’aventure principale consiste en trois histoires interconnectées qui amèneront le joueur à lever le voile sur l’horrible vérité cachée derrière une récente série de morts tragiques survenues dans une forêt à l’histoire terrible. Incarnez l’un des trois personnages armé de la Camera Obscura et doté de la capacité à voir les ombres des disparus. Le jeu vous emmène pour une aventure à vous glacer le sang où vous aurez à parcourir des lieux inhospitaliers comme les ruines d’une étrange auberge, un sanctuaire peuplé de poupées à taille humaine ou encore un lac rempli de prêtresses mortes.”

Le trailer E3 2021 de Project Zero : Maiden of Black Water

Project Zero : Maiden of Black Water sortira dans le courant de l’année exclusivement en dématérialisé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.