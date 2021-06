E3 2021 : Pirates des Caraïbes s’invite dans Sea of Thieves

Sea of Thieves : A Pirate’s Life proposera une aventure inédite sur, sous et au-delà de la mer des voleurs.

Microsoft collabore avec Disney pour amener le Capitaine Jack Sparrow et son célèbre équipage dans l’univers de Sea of Thieves avec une campagne proposant cinq nouveaux récits remplis de secrets et de quêtes secondaires. Emprisonné pour la énième fois avant d’être sauvé, le propriétaire du Black Pearl est encore et toujours poursuivi par Davy Jones qui possède le pouvoir du plus grand des trésors… Son retour en mer sera d’ailleurs mouvementé à cause des pirates ennemis, mais également des terrifiants Phantoms, des séductrices Sirènes ou encore des Ocean Crawlers.

Le trailer E3 2021 de Sea of Thieves : A Pirate’s Life

“Notre histoire cherche à expliquer ce veut réellement dire le fait d’être un pirate sur la mer des voleurs, ce qui nous a permis non seulement de nous pencher sur la signification profonde des films Pirates des Caraïbes et de l’attraction qui leur a donné naissance, mais aussi de laisser les joueuses et les joueurs partir à l’aventure aux côtés de Jack Sparrow pour mieux comprendre son regard sur la vie de pirate et sa place sur la mer des voleurs“, le directeur créatif Mike Chapman chez Rare. “Cette histoire fait avancer le monde de Sea of Thieves d’une manière inattendue, ce fut un plaisir de rassembler ces deux mondes en faisant en sorte que le tout reste authentique et agréable.”

Sea of Thieves : A Pirate’s Life sera gratuit sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Windows 10 et Steam). Inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass. C’est la pièce maîtresse de la troisième saison du jeu de pirate qui débutera le 22 juin prochain.