E3 2021 : PC Gamer dévoile partiellement le programme du PC Gaming Show

Des jeux et des présentations pour la nouvelle édition du PC Gaming Show dans le cadre de l'E3 2021.

D’ici le 13 juin prochain à 23h30, et pendant pas moins de 90 minutes, le PC Gaming Show de l’E3 2021 mettra en avant des bandes-annonces, des séquences de gameplay ou encore des interviews avec des développeurs concernant de nombreux à venir dans le courant de l’année et plus tard. Une partie du programme se dévoile, sachant que Frontier Developments, Frontier Foundry, Hello Traveler, Tripwire Interactive, Humble Games, Ishtar Games ou encore Alawar Games seront aussi là pour montrer quelques nouveautés :

Du contenu exclusif, ainsi que des informations sur la bêta et le lancement de Naraka Bladepoint

Techland présentera Dying Light 2 Stay Human et donnera un premier aperçu approfondi de son personnage principal, Aiden, et de sa motivation, tout en révélant plus d’informations sur l’univers

La première révélation d’un nouveau jeu de Kasedo Games et Bulwark Studios

De grandes nouvelles pour la licence Orcs Must Die!

Un nouveau contenu de New Blood Interactive

Un nouveau gameplay pour Hello Neighbor 2, de nouveaux modes révélés pour Rawmen, et une première mondiale d’un nouveau titre de tinyBuild

Une nouvelle annonce de Pixelated Milk

Une révélation du prochain jeu de Shiro Games

Sega et Amplitude Studios feront une annonce et une révélation majeures concernant le jeu de stratégie très attendu Humankind

Du contenu exclusif de All In! Games et Chernobylite

Une annonce de EVE Academy

Une nouvelle annonce sur Chivalry 2 par Torn Banner Studios

Nacon et Big Bad Wolf présentent une toute nouvelle bande-annonce pour Vampire : The Masquerade – Swansong

Une offre exclusive de GeForce NOW, le service de cloud gaming de Nvidia

D’autres jeux passionnants non annoncés

Et un message de Valve… concernant Steam

Un teaser le PC Gaming Show 2021

Evan Lahti, le rédacteur en chef de PC Gamer, annonce par ailleurs : “Nous faisons également quelque chose d’un peu inhabituel, si vous ne l’avez pas compris dans la courte vidéo d’annonce de Sean ‘Day[9]’ Plott. Le PC Gaming Show se déroulera dans l’espace. Écoutez, quand une légende de StarCraft dit ‘montez dans mon vaisseau spatiale’, vous ne dites pas non. Ce sera de loin la production la plus haut de gamme que nous ayons créée, et c’est une production que nous avons eu beaucoup de plaisir à mettre en place.”