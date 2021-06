E3 2021 : Obsidian Entertainment annonce The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 se déroulera dans un nouveau système solaire avec un équipage inédit.

Le développement de The Outer Worlds 2 n’en est encore qu’a ses débuts, l’attente sera longue : “Nous commençons par entendre une voix vieille et sage. Et nous voyons un cadre calme et paisible. Cela va faire paraître notre jeu comme grand et important. Maintenant, quelque chose doit briser la sérénité. Cette créature sera-t-elle dans le jeu ? Non, dites-lui adieu pour toujours. Soudain, et sans raison, des gens courent. Ces ralentis inutiles donnent l’impression que tout est cool, et devraient augmenter le nombre de préventes. Ce son “Bwaaaah” ne peut signifier qu’une chose… Nous devons contempler un plan épique d’un monde, et il devrait y avoir des lens flares. Maintenant, nous voyons notre héros, mais seulement sa silhouette, parce que les développeurs n’ont pas fini le design, ni l’histoire, ni le gameplay pour qu’il soit réellement prêt à être montré. En fait, la seule chose qu’ils ont fini, c’est… le titre.”

Le trailer E3 2021 de The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 d’Obsidian Entertainment sortira à une date inconnue sur Xbox Series S, Xbox Series S et PC. Inclus dés le lancement dans le Xbox Game Pass.