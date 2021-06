E3 2021 : Microsoft Flight Simulator arrive sur les Xbox

Moins d'un an après la version PC, Microsoft se prépare à porter son simulateur de vol sur ses consoles.

Les cieux de Microsoft Flight Simulator s’ouvriront à des millions de nouveaux pilotes dans quelques semaines : “Aux commandes d’avions légers comme de gros-porteurs, vous pourrez tester vos capacités face aux défis de la météo en temps réel, de la reproduction précise des nuages et de leurs différentes couches, de la vitesse et direction précises du vent, de la température, de l’humidité, de la pluie et des éclairs, le tout, dans un monde dynamique et vivant. Grâce aux données satellite et à l’intelligence artificielle dans le cloud, vous explorerez le monde et profiterez de détails incroyables, avec plus de 37.000 aéroports, deux millions de villes, 1,5 milliards d’immeubles, des chaînes de montagnes reproduites à l’identique, des routes, arbres, rivières, animaux, du trafic routier et plus encore.”

Le gameplay E3 2021 de Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator sortira sur Xbox Series X et Xbox Series S dès le 27 juillet prochain. Il sera directement inclus dans le Xbox Game Pass.

Par ailleurs, une extension gratuite en partenariat avec Paramount Pictures pour célébrer la sortie du film Top Gun : Maverick est attendue pour le 19 novembre 2021. Les joueurs seront dans la peau d’un pilote d’élite de la Marine américaine.