E3 2021 : Metroid Dread, la suite directe de Metroid Fusion

MercurySteam Entertainment dévoile le premier Metroid en 2D avec une nouvelle histoire depuis plus d'une dizaine d'années.

Considéré comme un projet inachevé pendant plusieurs années, Metroid Dread est désormais une réalité et va enfin conclure la saga initiée par le premier jeu Metroid sur NES. La chasseuse de primes Samus Aran est amenée à se rendre sur la planète ZDR pour enquêter sur une mystérieuse transmission envoyée à la Fédération galactique. En plus de regorger de formes de vie redoutables, celle-ci est devenue la proie des robots E.M.M.I. Originellement conçus pour extraire l’ADN, ils traquent désormais Samus qui devra tout faire pour éviter de tomber entre leurs griffes tout en cherchant le moyen de pouvoir enfin leur faire face.

Le trailer E3 2021 de Metroid Dread

Metroid Dread sortira le 8 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.

Une édition spéciale comprenant un SteelBook, un artbook de 190 pages dédié aux épisodes en 2D de la série Metroid ainsi que cinq cartes représentant les boîtes des cinq jeux sera disponible au lancement du jeu, tout comme un pack avec un amiibo d’un E.M.M.I. et un amiibo de Samus avec la combinaison de Metroid Dread.

Un carnet des développeurs spécial E3 2021 pour Metroid Dread

Le gameplay E3 2021 de Metroid Dread

Plus agile et puissante que jamais, Samus Aran pourra débloquer des aptitudes, nouvelles comme familières, en explorant les nombreux environnements de cette nouvelle planète : “Sautez par-dessus les obstacles, glissez-vous dans des passages étroits, contrez les attaques de vos ennemis et taillez-vous un chemin sur cette planète inhospitalière. Retournez dans des zones déjà traversées et utilisez vos nouvelles aptitudes pour acquérir d’autres améliorations, découvrir des chemins alternatifs et poursuivre l’exploration de ce monde tentaculaire.”