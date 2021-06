E3 2021 : Marvel’s Guardians of the Galaxy, une aventure solo et originale à la troisième personne

L'histoire de Marvel's Guardians of the Galaxy emmènera les joueurs dans un périple survolté à travers l'espace.

Alors que Peter Quill aka Star-Lord et les Gardiens deviendront malgré eux le dernier rempart protégeant la galaxie, le chef autoproclamé de l’équipe devra faire des choix lors de différents dialogues et interactions pour renforcer les liens de cette famille dysfonctionnelle. Durant les combats, ce dernier sera le seul contrôlable. Il pourra alterner entre ses blasters élémentaires et les compétences uniques de chaque Gardien (via une commande spécifique comme dans Mass Effect) afin de pulvériser divers ennemis interplanétaires. Pour esquiver les attaques ou réaliser de puissants combos, les jet-bottes sont inévitables. Enfin, cette nouvelle version des Gardiens de la Galaxie sera amenée à croiser des personnages célèbres de l’univers Marvel ainsi que de nouveaux venus.

Le trailer E3 2021 de Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nvidia GeForce Now et PC.

Un carnet des développeurs spécial E3 2021 pour Marvel’s Guardians of the Galaxy

“ La franchise des Gardiens de la Galaxie est un savant mélange de science-fiction, de drame familial et de rock’n’roll servi par une esthétique avant-gardiste“, déclare Jay Ong, vice-président exécutif et directeur de Marvel Games. “ C’est pour nous un immense plaisir de travailler avec Eidos Montréal, car nous savons qu’ils sont de taille à relever ce défi. La vision que porte l’équipe sur nos excentriques préférés illumine Marvel’s Guardians of the Galaxy. Nous avons hâte que nos fans puissent y jouer en octobre. ”

“C’est un honneur de pouvoir travailler sur une franchise aussi emblématique aux côtés de Marvel“, explique David Anfossi, directeur d’Eidos Montréal. “ Nos équipes sont réputées pour revisiter les licences et ajouter leur patte et leur savoir-faire aux histoires et à la dimension artistique qui les entourent. Comme vous allez le découvrir, c’est exactement ce que nous avons fait dans Marvel’s Guardians of the Galaxy.”

Le gameplay E3 2021 de Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy est développé par Eidos Montréal en étroite collaboration avec Marvel Entertainment pour offrir une expérience à la fois originale et authentique inspirée de plus d’un demi-siècle d’histoire des Gardiens de la Galaxie.