E3 2021 : Mario + Rabbids Sparks of Hope, un voyage épique à travers une galaxie en danger

La suite de Mario + Rabbids Kingdom Battle reste une exclusivité Nintendo Switch.

L’association improbable entre Mario (Nintendo) et les Lapins Crétins (Ubisoft) est de retour dans une nouvelle aventure uniquement pensée pour la Switch avec une large gamme de neuf personnages et des dizaines de Sparks permettant d’avoir des pouvoirs : “Les joueurs vont devoir se lancer dans un voyage cosmique pour rétablir l’ordre dans l’univers et s’opposer à Cursa, une entité mystérieuse et malveillante, qui corrompt les planètes avec son influence maléfique. Ils exploreront des mondes incroyables et affronteront des ennemis dans des combats innovants mêlant tactique au tour par tour et actions en temps réel avec leur équipe extravagante de héros.”

Le trailer E3 2021 de Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope sortira sur Nintendo Switch (et sans doute Nintendo Switch Pro) dès 2022.

Le gameplay E3 2021 de Mario + Rabbids Sparks of Hope