E3 2021 : Lost in Random, une aventure aux accents gothiques et féériques

Paire, une petite fille sans-le-sou originaire d'Unibourg, est à la recherche de sa sœur bien-aimée, Impaire, dans le royaume d'Aléa qui est gouverné par une Reine maléfique.

Conte baroque au message moderne écrit par Ryan North (Adventure Time, The Unbeatable Squirrel Girl), Lost in Random va plonger les joueurs dans un monde macabre où la vie est dictée par un terrible dé noir. Accompagnée de Décisse, un dé blanc vivant issu des temps anciens, Paire devra apprendre à maîtriser le chaos, surmonter les innombrables périls du royaume d’Aléa, divisé en six régions sinistres, et s’imposer dans de mystérieuses arènes de jeu où tout peut changer à chaque lancer de dé pour sauver sa soeur Impaire.

Le trailer E3 2021 de Lost in Random

Lost in Random du studio suédois Zoink sortira cet été via le label EA Originals sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Origin, Steam). Une version Nintendo Switch est en préparation.