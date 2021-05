E3 2021 : Limited Run Games tiendra un show préenregistré dédié aux jeux physiques

Spécialisé dans les jeux vidéo au format physique, Limited Run Games sera présent à l'édition 2021 de l'E3 avec une conférence produite par le collectif Mega64.

Plus de 25 annonces concernant des jeux physiques sur PS4, Nintendo Switch, PC et même Game Boy sont prévues durant le Electronic Announcement Event Showcase Video de Limited Run Games, un événement rattaché à l’édition 2021 de l’E3. Organisée par Mega64, une troupe comique composée de Rocco Botte, Derrick Acosta et Shawn Chatfield reconnue dans l’industrie vidéoludique, la diffusion de cette conférence au format numérique est prévue pour le 14 juin prochain à 22h via Twitch.

It's about time for our annual very exciting electronic announcement event showcase video, produced by @mega64!#LRG3 2021 is stacked with over 25 physical game announcements. Join us live Monday, June 14 at 4 PM ET on https://t.co/vzY9JjjJzs. pic.twitter.com/JJbdUIoiOT — Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 24, 2021

Microsoft annonce un partenariat avec Limited Run Games

Douglas Bogart et Josh Fairhurst, les cofondateurs de Limited Run Games, vont bientôt pouvoir étoffer leur catalogue et satisfaire les fans de la marque au X vert avec des éditions physiques pour certains jeux : “L’accord a été signé l’année dernière mais il a fallu beaucoup de temps pour obtenir et remplir la paperasse, car Xbox veut que nous fassions d’abord certaines choses… Nous travaillons avec Bethesda tout le temps, et Microsoft vient d’acheter Bethesda, et c’est vraiment étrange que les versions de Doom que nous avons faites ne soient pas sur Xbox, cela n’a aucun sens. Nous travaillons avec Double Fine assez souvent, et on a sorti quelques-uns de leurs jeux. Il est donc étrange que ces jeux ne soient pas disponibles sur Xbox, car le studio a été racheté. Donc, je pense que l’une de nos grandes initiatives initiales sur Xbox sera de corriger ces choses. J’espère que tout sera réglé et que nous pourrons vraiment commencer à aller de l’avant avec Xbox.“