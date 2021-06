E3 2021 : Life is Strange True Colors et le pouvoir psychique d’empathie

Le nouveau pouvoir de Life is Strange : True Colors propose une façon haute en couleur de dénouer les fils d'un mystère surnaturel.

Zak Garriss, scénariste principal chez Deck Nine Games, explique comment les pouvoirs psychiques d’Alex Chen autour de l’empathie lui permettront d’explorer et de prendre des décisions dans le nouvel opus de la licence Life is Strange : “Celui-ci affecte tous ses rapports et toutes ses décisions. Des années durant, notre héroïne s’est laissée envahir par les émotions intenses des personnes autour d’elle – leur peur, leur chagrin et leur colère – et a pensé que son pouvoir était une malédiction. Après la mort de Gabe, elle comprend que le seul moyen pour elle de découvrir la vérité est d’accepter son pouvoir. Dès le départ, vous pouvez utiliser ce pouvoir sur les auras aux couleurs vives pour explorer les émotions des personnages. Ces précieuses informations permettent d’approfondir les liens du personnage avec les habitants de Haven Springs et de débloquer de nouveaux événements et dialogues. Lorsqu’elle rencontre une aura particulièrement intense, elle peut la toucher pour entrer en contact avec les émotions d’une personne. Cela produit une nova, une onde surnaturelle qui transforme le monde autour de la protagoniste en un reflet de l’état d’esprit de la personne en question. Dans cet état de perception intense, elle plonge dans des fragments de pensées et de souvenirs pour découvrir la source du problème. Cependant, toutes les crises émotionnelles ne peuvent pas être résolues aussi facilement. Certaines d’entre elles dégagent une puissance dangereuse voire mortelle. Aucune décision n’est facile à prendre… et les conséquences se feront sentir dans tout le jeu.”

Un carnet des développeurs spécial E3 2021 pour Life is Strange : True Colors

Life is Strange : True Colors sortira le 10 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC (Steam).