E3 2021 : l’événement numérique de l’ESA prendra fin avec un Official Awards Show

Les principaux médias de l'industrie vidéoludique jugeront les jeux présentés pendant les quatre jours de l'édition 2021 de l'E3 afin de déterminer lesquels seront les meilleurs du salon américain.

Parmi les jeux qui seront présentés lors de l’E3 2021, les rédacteurs d’IGN, GameSpot, PC Gamer et GamesRadar+ devront déterminer les gagnants de l’Official Awards Show, une cérémonie officielle de remise des prix organisé par l’Entertainment Software Association (ESA). L’ensemble des résultats seront annoncés lors de la dernière journée de l’événement numérique, à savoir le 15 juin prochain. Le panel de journalistes se concentrera sur la sélection du jeu “le plus attendu” ainsi que sur la reconnaissance des titres “les plus attendus” de chaque éditeur et développeur participant.

It’s JUNE & we’re moving full steam ahead to #E32021 with lots of fun news this week 🔥 First up, the Official E3 Awards Show will happen on June 15th (final day of our live show) w/ editors from @IGN @GameSpot @pcgamer @GamesRadar voting on winners! 👀: https://t.co/fFXCpuFIcg — E3 (@E3) June 1, 2021

“Pour l’événement de cette année, nous collaborons avec les rédacteurs des principaux médias de jeux vidéo du monde pour créer un spectacle récompensant les titres les plus attendus du salon“, a déclaré Stanley Pierre-Louis, président et directeur général de l’ESA. “La remise des prix sera riche en annonces et révélations passionnantes. Célébrer les éditeurs et développeurs les plus innovants est une façon idéale de conclure l’E3 2021.“