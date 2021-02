E3 2021 : l’ESA résiste et veut organiser une édition numérique

L'édition 2021 de l'E3 pourrait se tenir durant l'été sous une forme bien différente et en proposant une nouvelle expérience.

Un an après son annulation à cause de l’émergence de la pandémie de coronavirus dans le monde, l’avenir de l’Electronic Entertainment Expo (E3) est toujours aussi incertain même si l’Entertainment Software Association (ESA) n’a pas l’intention d’abandonner : “Nous pouvons confirmer que nous transformons l’expérience de l’E3 pour 2021 et nous partagerons bientôt les détails exacts sur la façon dont nous rassemblons la communauté mondiale du jeu vidéo. Nous avons d’excellentes conversations avec les éditeurs, les développeurs et les entreprises dans tous les domaines, et nous nous réjouissons de partager bientôt les détails de leur participation.”

Exclusive: E3 is pushing forward with plans for a digital event in June, including three days of live streamed content and remote game demos. However, it still needs the backing of publishers. ➡️ https://t.co/eIRwzjHy7C pic.twitter.com/7e9PvyKaPp — VGC (@VGC_News) February 8, 2021

Alors que le Summer Game Fest de Geoff Keighley sera renouvelé, plusieurs grands noms de l’industrie travaillent d’ores et déjà en écartant l’idée d’un retour de l’E3 au format physique. Si l’on ne sait pas combien d’éditeurs se sont inscrits à l’événement numérique de l’E3 2021, un grand éditeur préfère tenir son propre évènement numérique que payer une somme à six chiffres pour être sous la bannière de l’Electronic Entertainment Expo. Ces dernières années, Electronic Arts, Activision et Sony ont délaissé ce qu’on appelait, il y a encore très récemment, la grand-messe du jeu vidéo pour ne pas dépenser des sommes folles inutilement afin de maîtriser ses temps de communication sans se presser.

E3 2021 au format numérique, les premières propositions de l’ESA

Selon les documents de présentation de l’E3 2021 envoyés aux éditeurs, l’ESA souhaite que l’événement numérique puisse avoir lieu 15 au 17 juin prochain. Le but serait d’organiser plusieurs keynotes de deux heures avec les partenaires, une remise de prix, une soirée d’avant-première (“preview night”) et des livestreams quotidiens à base d’interviews, débats et autres interventions du genre avec des influenceurs et médias pour faire vivre le salon. Enfin, l’Entertainment Software Association voudrait permettre aux éditeurs et studios de diffuser à distance des démonstrations de jeux aux médias lors de “milliers” de réunions programmées, avec une assistance individuelle des développeurs. La diffusion de l’événement serait ainsi complétée par des avant-premières de la presse la semaine précédente, ainsi que par des démos accessibles au grand public.