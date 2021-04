E3 2021 : les premiers participants et les dates de l’évènement numérique

L’édition 2021 de l’E3 au format numérique aura lieu du 12 au 15 juin prochain. Les participations de Capcom, Koch Media, Konami, Nintendo, Microsoft, Take-Two Interactive, Ubisoft et Warner Bros Interactive Entertainment sont d’ores et déjà confirmées. Des développeurs du monde entier présenteront leurs dernières nouveautés tandis que l’Entertainment Software Association collaborera avec des partenaires médiatiques de renom pour “amplifier et rendre ce contenu accessible à tous gratuitement”. A noter qu’un portail en ligne et une application mobile dédiée seront mis à disposition des joueurs et de la presse dès le lancement du festival américain du jeu vidéo.

