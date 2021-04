E3 2021 : les partenaires médias qui vont s’allier à l’ESA

L'équipe éditoriale de l'ESA va travailler main dans la main avec de nombreux partenaires médias pour intégrer et promouvoir la programmation et la couverture de l'édition 2021 de l'E3 dans son format numérique.

IGN, PC Gamer, GamesRadar, GameSpot, Polygon, IGN China et Game Bonfire vont étendre la portée de l’E3 2021 aux fans de jeux vidéo du monde entier en relayant divers contenus comme des débats, des interviews, des émissions et bien évidemment les célèbres conférences des éditeurs. Pour faire évoluer l’E3 dans un monde numérique en constante évolution, l’ESA a également fait appel à des vétérans de l’industrie qui comprennent l’impact, les opportunités et l’attrait de l’événement américain en tant que scène centrale pour créer des échanges autour de l’industrie du jeu vidéo. Conçue et soutenue par Paragon Creative Agency, 360 Live Media et SmithBucklin, l’édition 2021 de l’E3 sera une expérience numérique réimaginée et engageante.

“Nous nous efforçons de faire en sorte que l’E3 continue d’être l’événement le plus innovant et le plus collaboratif de l’industrie du jeu vidéo. Il est donc essentiel de faire appel à certains des plus grands partenaires médias de l’industrie pour nous aider à diffuser les nouvelles, les révélations et autres informations très attendues, afin d’assurer le succès de l’événement“, a déclaré Stanley Pierre-Louis, président et directeur général de l’Entertainment Software Association. “Chaque partenaire média jouera un rôle déterminant pour que l’E3 touche plus de fans que jamais. Avec le format numérique de cette année, nous cherchons à offrir à notre public des moyens passionnants et uniques de vivre la magie de l’E3.”

Le Summer of Gaming d’IGN fait partie intégrante de l’E3 2021

Partenaire officiel de l’E3 2021, le média IGN a décidé d’affilier la nouvelle édition du Summer of Gaming à l’événement de l’ESA : “Comme l’année dernière, nous allons dévoiler des exclusivités, des bandes-annonces, des démonstrations de gameplay et des interviews de développeurs, mais cette année nous allons intégrer le salon le plus célèbre du monde dans notre programmation.”

Rendez-vous du samedi 12 juin au mardi 15 juin prochain pour vivre la première version numérique de l’E3.