E3 2021 : les méchants de la licence Far Cry seront jouables via des DLC

Les acteurs Michael Mando, Troy Baker et Greg Bryk récupèrent respectivement les rôles de Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed.

Les extensions “La folie de Vaas”, “Le contrôle de Pagan” et “La chute de Joseph” vont permettre de découvrir l’histoire et les démons intérieurs, ainsi que certains visages familiers, des emblématiques méchants de Far Cry 3, Far Cry 4 et Far Cry 5 via une nouvelle expérience de jeu inspirée du genre roguelite dans le season pass de Far Cry 6. Ce dernier permettra également d’avoir accès à Far Cry 3 : Blood Dragon ainsi que sept objets (l’équipement Blood Dragon, les armes AJM9 et Kobracon, les véhicules Omega Enforcer et Blood Dragon Chibi, le pendentif d’arme KillStar et le Fang for Hire K-9000) utilisables dans le nouvel opus de la licence Far Cry d’Ubisoft.

Le trailer E3 2021 de “Become The Villain”, le season pass de Far Cry 6

Le season pass de Far Cry 6 sera disponible dans l’Édition Gold (99,99 euros), dans l’Édition Ultimate (119,99 euros) ou individuellement pour 39,99 euros.

Pour mémoire, Far Cry 6 sortira le 7 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+ et PC en exclusivité sur l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store.