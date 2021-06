E3 2021 : les lauréats des Official Awards Show

Après la fin des conférences, dont la plupart ne resteront pas gravées dans les mémoires, la toute première édition virtuelle du salon des jeux vidéo de l’Entertainment Software Association (ESA) s’est achevée par la remise des prix officiels. Forza Horizon 5 de Playground Games (Microsoft/Xbox Game Studios) a été désigné comme le jeu le plus attendu du salon américain. Les lauréats des Official Awards Show de l’E3 2021 ont été sélectionnés parmi tous les jeux présentés au cours des quatre jours de l’événement. Les rédacteurs d’IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+, Game Bonfire et IGN China ont participé au vote et les résultats ont été annoncés en direct par les animateurs Greg Miller, Jacki Jing et Alex ‘Goldenboy’ Mendez.

