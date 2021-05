E3 2021 : les indépendants seront les bienvenus

L'Entertainment Software Association (ESA) et l'International Game Developers Association (IGDA) s'associent pour mettre en lumière les développeurs indépendants à l'E3 2021 ainsi qu'aux prochaines éditions de l'événement américain.

Si le Summer Game Fest 2021 de Geoff Keighley accueillera les indépendants via la Day of the Devs produite par Double Fine Productions et iam8bit, les organisateurs de l’Electronic Entertainment Experience annoncent que les développeurs indépendants, et principalement les membres de l’International Game Developers Association (la plus grande organisation de membres à but non lucratif au monde au service de tous les individus qui créent des jeux), pourront montrer divers contenus aux joueurs et à la presse du 12 au 15 juin prochain durant la première édition du salon virtuel de l’Entertainment Software Association.

Very proud to announce that #E32021 will be partnering with the non-profit International Game Developers Association (@IGDA) to elevate indie developers & provide opportunities to highlight their work in this year’s show and the years to come! Read more:https://t.co/D231dnKVjv — E3 (@E3) May 18, 2021

“L’IGDA est ravie de s’associer à l’ESA pour soutenir les indépendants pendant l’E3 de cette année et au-delà“, a déclaré Renee Gittins, directrice exécutive de l’IGDA. “Les indépendants fournissent des histoires sincères et une créativité révolutionnaire qui font progresser notre industrie. C’est un honneur d’aider les indépendants à monter sur cette grande scène pour la première fois afin qu’ils puissent partager leurs efforts et leur inspiration dans le monde entier“. Stanley Pierre-Louis, président-directeur général de l’ESA, ajoute : “Nous sommes en train de réimaginer l’E3 de diverses manières, et l’une d’entre elles consiste à s’engager auprès des développeurs indépendants pour les mettre en valeur, eux et leur travail, sur une scène mondiale. Les développeurs indépendants sont une partie essentielle de l’industrie du jeu vidéo, et nous sommes ravis d’élargir nos offres pour créer des opportunités avec eux.”

L’ESA s’associe aux principaux services de distribution de vidéos et médias sociaux pour diffuser mondialement l’E3 2021

Twitch, YouTube, Twitter, Facebook Gaming, TikTok, VENN, Steam, Reddit, Entertainment Weekly, Webedia (jeuxvideo.com/LeStream, MGG/Millenium, IGN Brasil, ES1.tv, GameStar, GamePro, Mein MMO, MAX – Monsters & Explosions, 3DJuegos, VidaExtra), Wechat, VKontakte, Bilibili, AfreecaTV et LiveXLive ont signé un accord pour diffuser officiellement la programmation de l’E3 sur leurs chaînes et services, permettant ainsi aux fans, aux médias et aux professionnels de l’industrie de suivre et de participer à l’E3 2021 depuis n’importe où dans le monde.

“La collaboration avec ces entreprises de premier plan garantit que l’expérience entièrement numérique de l’E3 de cette année atteindra les publics du monde entier“, a déclaré Stanley Pierre-Louis de l’ESA. “Ce sera la toute première fois que l’E3 sera disponible gratuitement sur l’ensemble de ces grands services, ce qui nous permettra de toucher les fans de jeux vidéo des quatre coins du monde.“