E3 2021 : les caractéristiques et fonctions du portail et de l’application en ligne

Le portail et l’application en ligne consacrés à l’E3 2021 seront une plaque tournante pendant toute la durée du salon, avec des “stands” virtuels, des événements hébergés, des vidéoconférences, la création de profils et d’avatars, des forums en ligne et bien plus encore. Le portail en ligne, créé par Game Cloud Network, HCL Technologies et Revyrie sera la destination pour tout ce qui concerne l’événement américain, en commençant par une semaine d’accès pour les médias à partir du lundi 7 juin prochain, suivie d’un accès public le samedi 12 juin prochain, premier jour de la diffusion de l’Electronic Entertainment Experience.

We’re still adding to the big list of all the places you’ll be able to watch #E32021 but today we’re stoked to drop some news about our E3 app & online portal which will feature our live broadcast, online booths for exhibitors, & more! 👀https://t.co/3KD2KiX0CU

