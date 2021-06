E3 2021 : Legend of Mana, la cinématique d’ouverture entièrement remasterisée

Remasterisé pour la première fois, avec une galerie de personnages hauts en couleur, des combats en temps réel passionnants et la possibilité d'alterner entre la musique originale et la nouvelle musique réarrangée.

Legend of Mana arrive en version HD remasterisée. Partez à la rencontre d’une pléiade de personnages truculents, affrontez des monstres féroces et effectuez des quêtes dans le vaste monde de Fa’Diel. En outre, la musique a été totalement remaniée pour rentrer dans l’ère moderne. D’autres fonctionnalités ont été intégrées, dont la possibilité de désactiver les combats aléatoires et le mini-jeu totalement inédit “Ring Ring Land”.

Une cinématique pour Legend of Mana à l’E3 2021

Legend of Mana sera disponible le 24 juin prochain exclusivement au format numérique sur PS4, Nintendo Switch et PC (Steam). A noter qu’une dizaine d’avatars et un thème spécial (PS4) ou un fond d’écran (PC) seront offerts aux joueurs ayant précommandé la nouvelle version du quatrième opus de la franchise culte de Square Enix.