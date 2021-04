E3 2021 : l’édition numérique est officiellement confirmée par les organisateurs

La ville de Los Angeles ne pouvant pas accueillir l'E3 2021 au Convention Center, la grand-messe du jeu vidéo va devenir un événement numérique.

L’édition 2021 de l’Electronic Entertainment Expo, le salon américain du jeu vidéo, sera accessible à tous sans devoir payer une accréditation virtuelle : “Notre événement numérique est gratuit. Nous sommes impatients de vous révéler très bientôt toutes les nouveautés.”

Un accès payant pour l’E3 2021 ?

Si l’Entertainment Software Association avait décidé de s’exprimer via un tweet laconique en pleine journée du poisson d’avril, c’était avant tout pour mettre fin à une rumeur provenant de Video Games Chronicle concernant la mise en place d’un pass payant de 35 dollars pour que les joueurs puissent accéder aux nombreux contenus exclusifs de l’E3 2021 : “Selon les sources de VGC, l’ESA a discuté de la possibilité de regrouper certaines parties de son offre grand public dans le cadre d’un accès payant, qui pourrait concerner les démos de jeux à la demande ou un forfait premium avec un accès supplémentaire (…) L’élément-clé des plans numériques de l’E3 2021 pourrait être des démos de jeux à la demande diffusées via le cloud. L’ESA souhaite s’associer à Nvidia pour alimenter les démos à l’aide de sa plateforme GeForce Now et permettre aux exposants de l’E3 de mettre leurs expériences jouables à la disposition du grand public ou, en privé pour la presse et les professionnels via une application.”

De l’Electronic Entertainment Expo à l’Electronic Entertainment Experience ?

A en croire des documents officiels destinés uniquement à certains membres de l’ESA, l’Electronic Entertainment Expo devrait changer de nom pour son format numérique : “L’E3 a toujours servi de force unificatrice de l’industrie du jeu, un moment dans l’année où les meilleurs et les plus brillants se réunissent pour diffuser les dernières annonces et démos de jeux afin de soutenir non seulement leurs objectifs individuels, mais aussi pour évangéliser l’ensemble de l’industrie. En 2021, l’E3 est bien plus….. Bienvenue à l’Electronic Entertainment Experience. International, inclusif. Innovante, irrésistible et ‘dans vos mains’, où que vous viviez (…) L’E3 2021 est un pôle numérique d’avant-garde et culturellement significatif pour l’ensemble de l’industrie et de ses consommateurs, des jeux mobiles et PC à l’eSport en passant par les débuts des nouvelles consoles et AAA, qui généreront tous une attention massive du grand public, offriront des démos de jeux sécurisées sans précédent tout en accélérant vos objectifs B2B, B2M et B2C.”

Les plans envoyés aux éditeurs suggèrent que l’application de l’ESA dédiée à l’E3 2021 comprendra des “stands virtuels” contenant le contenu annoncé pendant le salon, ainsi que des magasins de produits dérivés et des démonstrations. Il convient de noter que les plans de l’E3 2021 doivent encore être approuvés par les membres de l’ESA, qui sont composés des plus grandes sociétés de jeux vidéo du secteur et qui ont une influence considérable sur l’orientation du salon.