E3 2021 : le remake de Prince of Persia The Sands of Time n’est pas encore prêt

Prince of Persia : The Sands of Time Remake ne sera pas à l'E3 2021 durant la conférence Ubisoft Forward.

Les équipes de développement d’Ubisoft Pune (Assassin’s Creed Multiplayer Rearmed, Tom Clancy’s Splinter Cell Trilogy HD, Prince of Persia Classic) et d’Ubisoft Mumbai (Grow Home, Just Dance Now, Hyper Scape) annoncent que le remake de Prince of Persia The Sands of Time ne sera pas présent à la conférence E3 2021 de l’éditeur français Ubisoft : “Nous voulions profiter de ce moment pour vous remercier de l’ampleur du soutien que vous nous avez apporté l’année dernière. Nous faisons de grands progrès pour la sortie de notre jeu l’année prochaine, mais nous ne sommes pas encore prêts à partager des informations supplémentaires. Nous ferons une mise à jour dès que nous serons prêts. D’ici là, nous tenions à vous remercier pour votre soutien continu, ainsi que pour votre patience tout au long de notre voyage. Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons en partager davantage avec vous !”

Prince of Persia : The Sands of Time Remake en 2022

Il s’agit du premier remake majeur de la société et a été entièrement redéveloppé de zéro avec le moteur graphique Anvil. Le nouveau design du jeu, réalisé grâce aux technologies actuelles (inclut notamment de nouveaux angles de caméra et des séquences entièrement refaites), est constamment retravaillé pour atteindre un rendu plus impressionnant que par le passé suite aux critiques des fans sur les réseaux.